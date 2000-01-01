12.05 16:25 MIGnews.com

Фридман предупредил Трампа насчет мирного соглашения

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Старшие советники президента США Дональда Трампа настроены менее оптимистично к заключению мирной сделки между Израилем и ПА при посредничестве американского лидера, в отличие от самого Трампа, который выразил “личную приверженность” достижению соглашения об окончательном статусе между конфликтующими сторонами.Американский лидер должен прибыть со своим первым официальным визитом в Израиль через 10 дней и постарается вернуть Израиль и ПА за стол мирных переговоров.По мнению нового посла США в Израиле Дэвида Фридмана шансов на заключение мирного соглашения между сторонами не так уж и много.Два высокопоставленных чиновника сообщили газете Haaretz о том , что Фридман предупредил Трампа, что усилия по обеспечению прочного мира между Израилем и ПА вряд ли будут успешными.“Трамп слышал об этом уже и от Фридмана, и от других людей в его команде, а также от людей, находящихся за пределами Белого дома, с которыми он консультировался” – заявил один из чиновников.Тем не менее, по-видимому, американский лидер все-таки сохраняет оптимизм относительно мирного соглашения.“Люди, мнение которых он уважает, сказали ему, что это будет очень трудно, возможно, даже невозможно, но до сих пор он не передумал”, - цитирует издание слова одного из должностных лиц.