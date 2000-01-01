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Террориста оправдали из-за сомнительного качества ножа 12.04 09:10   MIGnews.com

Террориста оправдали из-за сомнительного качества ножа

Военный трибунал Иудеи снял с террориста Хамзы аль-Филата обвинение в попытке убийства на почве национальной ненависти.

Филат атаковал на перекрестке Гуш Эцион израильтянку Нирит Змора в октябре 2015 года, ударив ее ножом. В момент атаки Филат орал “Аллах Акбар!”. Змора получила тяжелые ранения. Ее чудом спасли в госпитале Шараей Цедек после сложной операции.

Военный трибунал в составе подполковников Цви Хайльбронна, Эти Адара и майора Хаима Балити постановил, что несмотря на то, что террорист кричал “Аллах Акбар!” и ударил израильтянку ножом в спину, “невозможно достоверно определить намерение убить”.

Суд принял аргументы Филата, согласно которым он “не намеревался убить”, поскольку “убить таким ножом невозможно”. Филат также утверждает, что если бы хотел убить Змора, он ударил бы ее более одного раза.. Суд также принял аргументы Филата о том, что если бы тот хотел убить Змора, он бил бы ножом в грудь и шею, а не в спину.

Ввиду вышеизложенного, а также “сомнительного качества” и короткого лезвия ножа Филата признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, а не в попытке убийства.

Йедидия Змора, сын Нирит Змора, опубликовал пост в facebook, в котором говорится: “Друзья, наша страна - безумна и бесчувственна. У меня реально нет слов чтобы описать бессилие и гнев перед лицом подобной глупости и бессердечности. Моя мать не затеяла драку с каким-то гопником, мою мать пытались убить за то, что она еврейка, и они смеют говорить о длине лезвия ножа, с помощью которого нас пытались превратить в сирот, а моего отца - во вдовца?”
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