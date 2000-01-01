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ВВС ЦАХАЛа уничтожили базу ХАМАСа в Газе: есть убитые | Фото: Israeli Air Force/Flickr12.04 07:50   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа уничтожили базу ХАМАСа в Газе: есть убитые

Израильская авиация поразила серию целей в секторе Газа. Таким образом, ЦАХАЛ ответил на детонацию взрывного устройства вблизи строительной машины на границе с Израилем накануне.

Как отметили в Армии обороны Израиля, целью авиаудара был военный объект ХАМАСа. В палестинских СМИ поясняют, что ею стала база "Абу Джарад", расположенная к югу от города Газа.

"ЦАХАЛ возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за все инциденты, происходящие в секторе Газа, и не позволит террористическим группировкам превратить пограничную территорию в зону боевых действий", - говорится в заявлении армии.

В ФАТХе сообщают об одном погибшем и двух раненных в результате атаки.

Спустя несколько минут после того, как в армии подтвердили факт авиаударов, в приграничных населенных пунктах региональных советов Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев сработали сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛе пояснили, что их причиной стал автоматный огонь, который палестинские боевики открыли по израильским самолетам. Как утверждают военные, авиация никак повреждена не была.

В Армии обороны Израиля пригрозили "решительно откликаться на все попытки совершить теракты в отношении израильских гражданских лиц или военнослужащих ЦАХАЛа".
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