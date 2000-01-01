12.04 07:50 MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа уничтожили базу ХАМАСа в Газе: есть убитые

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Израильская авиация поразила серию целей в секторе Газа. Таким образом, ЦАХАЛ ответил на детонацию взрывного устройства вблизи строительной машины на границе с Израилем накануне.Как отметили в Армии обороны Израиля, целью авиаудара был военный объект ХАМАСа. В палестинских СМИ поясняют, что ею стала база "Абу Джарад", расположенная к югу от города Газа."ЦАХАЛ возлагает на террористическую организацию ХАМАС ответственность за все инциденты, происходящие в секторе Газа, и не позволит террористическим группировкам превратить пограничную территорию в зону боевых действий", - говорится в заявлении армии.В ФАТХе сообщают об одном погибшем и двух раненных в результате атаки.Спустя несколько минут после того, как в армии подтвердили факт авиаударов, в приграничных населенных пунктах региональных советов Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев сработали сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛе пояснили, что их причиной стал автоматный огонь, который палестинские боевики открыли по израильским самолетам. Как утверждают военные, авиация никак повреждена не была.В Армии обороны Израиля пригрозили "решительно откликаться на все попытки совершить теракты в отношении израильских гражданских лиц или военнослужащих ЦАХАЛа".