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На границе с Газой убит один палестинец | Фото:12.04 21:48   MIGnews.com

На границе с Газой убит один палестинец

Как известно, ЦАХАЛ готовится к очередной серии акций протеста на административной границе с Газой. В две предыдущие пятницы участники таких акций неоднократно предпринимали попытки незаконно пересечь границу.

Сегодня Министерство здравоохранения Газы сообщило, что на границе с Израилем был убит один мятежник, передает в четверг, 12 апреля Arutz Sheva.

Также палестинские источники сообщают, что два палестинца были ранены после того, как ослушались израильских военнослужащих и отказались удалиться от заградительного пограничного сооружения.

Согласно информации издания, увидев палестинцев, военнослужащие ЦАХАЛа сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но это не повлияло на участников беспорядков.

В пресс-службе ЦАХАЛа уточнили, что инцидент произошел к востоку от Хан-Юниса.

Позднее министерство здравоохранения сектора Газы сообщило, что 30-летний Абдалла аль-Шахри скончался от огнестрельного ранения в грудь.

Пресс-служба Армии обороны Израиля эти сообщения не комментирует.
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