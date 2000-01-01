На границе с Газой убит один палестинец

Как известно, ЦАХАЛ готовится к очередной серии акций протеста на административной границе с Газой. В две предыдущие пятницы участники таких акций неоднократно предпринимали попытки незаконно пересечь границу.
Сегодня Министерство здравоохранения Газы сообщило, что на границе с Израилем был убит один мятежник, передает в четверг, 12 апреля Arutz Sheva.
Также палестинские источники сообщают, что два палестинца были ранены после того, как ослушались израильских военнослужащих и отказались удалиться от заградительного пограничного сооружения.
Согласно информации издания, увидев палестинцев, военнослужащие ЦАХАЛа сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, но это не повлияло на участников беспорядков.
В пресс-службе ЦАХАЛа уточнили, что инцидент произошел к востоку от Хан-Юниса.
Позднее министерство здравоохранения сектора Газы сообщило, что 30-летний Абдалла аль-Шахри скончался от огнестрельного ранения в грудь.
Пресс-служба Армии обороны Израиля эти сообщения не комментирует.