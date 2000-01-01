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Убитый палестинский журналист сам был жертвой ХАМАСа | Фото:12.04 20:57   MIGnews.com

Убитый палестинский журналист сам был жертвой ХАМАСа

Палестинский журналист, убитый в Секторе Газа во время масштабного протеста, когда-то сам пострадал от рук террористов ХАМАСа.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в 2015 году его задержали и избили члены террористической группировки, к которой его причислил министр обороны Авигдор Либерман.

Согласно информации издания, в среду СМИ опубликовали документы Международной федерации журналистов, которые подтверждали, что в 2015 году силы безопасности ХАМАСа задержали Яссера Муртая и избили его на камеру.

Видео демонстрирует то, что это произошло после того, как Муртайя вместе с тремя напарниками попытался снести дом рядом с израильской границей, пока один мужчина, который находился рядом не вызвал подмогу.

В документах указывается, что к месту происшествия подъехал джип с членами ХАМАСа, которые затащили Муртайя в машину и увезли, без объяснений.

По информации издания, в машине репортера избили настолько, что ему понадобилась госпитализация.

Напомним, во вторник глава оборонного ведомства заявил, что Муртайя состоял в рядах ХАМАСа с 2011 года и занимал относительно высокое положение.
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