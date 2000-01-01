Убитый палестинский журналист сам был жертвой ХАМАСа

По данным издания, в 2015 году его задержали и избили члены террористической группировки, к которой его причислил министр обороны Авигдор Либерман.
Согласно информации издания, в среду СМИ опубликовали документы Международной федерации журналистов, которые подтверждали, что в 2015 году силы безопасности ХАМАСа задержали Яссера Муртая и избили его на камеру.
Видео демонстрирует то, что это произошло после того, как Муртайя вместе с тремя напарниками попытался снести дом рядом с израильской границей, пока один мужчина, который находился рядом не вызвал подмогу.
В документах указывается, что к месту происшествия подъехал джип с членами ХАМАСа, которые затащили Муртайя в машину и увезли, без объяснений.
По информации издания, в машине репортера избили настолько, что ему понадобилась госпитализация.
Напомним, во вторник глава оборонного ведомства заявил, что Муртайя состоял в рядах ХАМАСа с 2011 года и занимал относительно высокое положение.