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Иран угрожает уничтожить Израиль | Фото:12.04 19:44   MIGnews.com

Иран угрожает уничтожить Израиль

Иран способен уничтожить весь Израиль, но готов ограничиться всего двумя большими городами, при условии, что Израиль принесет свои извинения.

Такое громкое заявление сделал высокопоставленный иранский чиновник Али Ширази, отвечающий за связь между аятоллой Али Хаменеи и военным подразделением специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в четверг, 12 апреля The Times of Israel.

По данным издания, в своем заявлении, опубликованном агентством Fars, Ширази упомянул такие израильские города как Тель-Авив и Хайфа.

"Иран – не Сирия, и Израилю стоит прекратить относиться к нему как к слабаку. Если Израиль хочет просуществовать еще несколько дней, он должен прекратить эту детскую игру. Мы способны уничтожить Израиль, если на то возникнет причина. Мы сотрем Тель-Авив и Хайфу в порошок", - заявил Ширази.

Ранее советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи – Али Акбар Велаяти – предупредил, что "преступления Израиля не останутся без ответа".


Отметим, что такой комментарий был сделан через несколько дней после приписываемого Израилю нападения на сирийскую военную базу в Хомсе, в результате атаки на которую были убиты четырнадцать военнослужащих, включая граждан Ирана.
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