Иран угрожает уничтожить Израиль

Иран способен уничтожить весь Израиль, но готов ограничиться всего двумя большими городами, при условии, что Израиль принесет свои извинения.
Такое громкое заявление сделал высокопоставленный иранский чиновник Али Ширази, отвечающий за связь между аятоллой Али Хаменеи и военным подразделением специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает в четверг, 12 апреля The Times of Israel.
По данным издания, в своем заявлении, опубликованном агентством Fars, Ширази упомянул такие израильские города как Тель-Авив и Хайфа.
"Иран – не Сирия, и Израилю стоит прекратить относиться к нему как к слабаку. Если Израиль хочет просуществовать еще несколько дней, он должен прекратить эту детскую игру. Мы способны уничтожить Израиль, если на то возникнет причина. Мы сотрем Тель-Авив и Хайфу в порошок", - заявил Ширази.
#Iran's Leader's representative to #IRGC Quds Force Ali Shirazi: Iran is not #Syria. If #Israel wants to survive a few more days, it has to stop this child game. Iran has the ability to destroy Israel & given the excuse, Tel Aviv & Haifa will be razed to the ground.