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Палестинским активистам в Газе пришлось ампутировать ноги | Фото:12.04 19:24   MIGnews.com

Палестинским активистам в Газе пришлось ампутировать ноги

Два палестинца из Сектора Газа были покалечены после того, как Израиль запретил им въезд на территорию Западного Берега для лечения в Рамалле.

Об этом в четверг, 12 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, пациентам отказали в праве на въезд, поскольку их травмы были связаны непосредственно с их участием в беспорядках.

Согласно информации издания, двое мужчин получили огнестрельные ранения в ходе протестов на границе Сектора Газа с Израилем около двух недель назад.

Издание отмечает, что их должны были отправить на Западный берег для экстренной операции, но израильские власти не допустили этого.

Из-за полученных ран им ампутировали конечности.

Отмечается, что сегодня, Верховный суд намерен обсудить этот вопрос на фоне того, что один из пациентов может лишиться второй ноги, если ему не будет оказана медицинская помощь в ближайшее время.
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