Палестинский народ столкнулся с "большим заговором", который поставил под угрозу его главную цель, права и будущее столицы, Иерусалима.
Об этом заявил вчера глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас, сообщает в четверг, 12 апреля The Times of Israel.
Выступая на Международной исламской конференции в Рамалле, лидер ПА подчеркнул, что этот "заговор" начался более сотни лет назад – с принятия Декларации Бальфура, которая запустила процесс активной миграции евреев на палестинские территории.
По словам главы Палестинской администрации, одной из целей этого "заговора" является изменение исторического и законного статуса святынь Иерусалима "посредством установления металлоискателей" перед Храмовой горой.
Отметим, что речь идет о металлоискателях, которые израильские власти установили в Иерусалиме в июле 2017 года, но быстро убрали из-за огромной волны недовольства.