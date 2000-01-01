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Аббас осудил `большой заговор` против палестинцев | Фото:12.04 18:13   MIGnews.com

Аббас осудил "большой заговор" против палестинцев

Палестинский народ столкнулся с "большим заговором", который поставил под угрозу его главную цель, права и будущее столицы, Иерусалима.

Об этом заявил вчера глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас, сообщает в четверг, 12 апреля The Times of Israel.

Выступая на Международной исламской конференции в Рамалле, лидер ПА подчеркнул, что этот "заговор" начался более сотни лет назад – с принятия Декларации Бальфура, которая запустила процесс активной миграции евреев на палестинские территории.

По словам главы Палестинской администрации, одной из целей этого "заговора" является изменение исторического и законного статуса святынь Иерусалима "посредством установления металлоискателей" перед Храмовой горой.

Отметим, что речь идет о металлоискателях, которые израильские власти установили в Иерусалиме в июле 2017 года, но быстро убрали из-за огромной волны недовольства.
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