Сирия готова к войне с Евросоюзом и США

Сирийское правительство и его союзники проводят консультации по поводу угроз военного развития событий со стороны США и уже имеют несколько вариантов ответа, заявила в интервью ливанскому каналу Al-Mayadeen советница сирийского президента Бутаина Шаабан.
Она отметила, что Дамаск и его главный союзник, Москва, подготовились к дальнейшей агрессии еще после авиаудара, который, по ее словам, израильские ВВС нанесли по авиабазе "Тияс" в предместье Хомса в воскресенье. Отметим, что Израиль не брал на себя ответственность за авианалет.
Шаабан обвинила Запад в начале "психологической войны" после поражения повстанцев в Восточной Гуте. При этом она отдельно выделила Францию и Великобританию, которые, как она считает, подталкивают Европейский союз к войне с Сирией, а также Турцию, которую назвала "партнера по кровопролитию сирийцев".
"Мы не боимся войны и будем готовы к ней, если она начнется. Мы консультируемся с нашими союзниками и не позволим событиям развиваться так, как того желает Вашингтон. Правила участия изменились в пользу Дамаска", - сказала советница Асада в эфире Al-Mayadeen.
Она пояснила, что это за "союзники": Сирия, Иран, Россия и ливанская группировка "Хизбалла".
По словам Бутаины Шаабан, Израиль заинтересован в продолжении гражданской войны в Сирии, однако победа сирийского правительства над повстанцами изменит регион и мир, после чего Израиль окажется "самым большим проигравшим".