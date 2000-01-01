12.04 12:19 MIGnews.com

ШАБАК и ЦАХАЛ арестовали 3 подозреваемых террористов

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Силы ЦАХАЛа и ШАБАК задержали 3 разыскиваемых подозреваемых на территории Иудеи и Самарии в ночь на среду, 12 апреля.Один из задержанных подозревается в участии в террористической деятельности на местах, а также в участии в насильственных демонстрациях против мирного населения и сил безопасности.3 подозреваемых были взяты под стражу после отдельных арестов в Каландии, Аль-Бире и Хевроне.По меньшей мере, один из подозреваемых связан с террористической группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа.Детали уточняются.