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flickr/Israel Defense Forces 12.04 12:19   MIGnews.com

ШАБАК и ЦАХАЛ арестовали 3 подозреваемых террористов

Силы ЦАХАЛа и ШАБАК задержали 3 разыскиваемых подозреваемых на территории Иудеи и Самарии в ночь на среду, 12 апреля.

Один из задержанных подозревается в участии в террористической деятельности на местах, а также в участии в насильственных демонстрациях против мирного населения и сил безопасности.

3 подозреваемых были взяты под стражу после отдельных арестов в Каландии, Аль-Бире и Хевроне.

По меньшей мере, один из подозреваемых связан с террористической группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

Детали уточняются.
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