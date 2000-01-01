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Архитектор Арабской мирной инициативы признал ее смерть 12.03 18:10   MIGnews.com

Архитектор Арабской мирной инициативы признал ее смерть

Экс-министр иностранных дел Иордании Марван аль-Муашер – главный архитектор Арабской мирной инициативы, предполагавшей признание Израиля арабскими государствами в обмен на полный его уход из Иудеи и Самарии – считает свое детище мертвым.

Инициатива была представлена в 2002 году покойным королем Саудовской Аравии Абдуллой, однако считается, что именно аль-Муашер вложил в нее больше всего усилий. По понятным причинам она была положительно воспринята Ясиром Арафатом и Махмудом Аббасом. В отличие от израильских властей.

"Кто-то скажет, что она не была достигнута, но на сегодняшний день очевидно одно: она, безусловно, мертва. На сегодняшний день достичь решения о "двух государствах" не удастся ни на каких переговорах, потому что одна из сторон, израильская, этого не хочет, а спонсор таких переговоров теперь абсолютно предвзят в пользу израильтян. На этих условиях больше нельзя цепляться за старую модель", - заявил аль-Муашер в интервью порталу Middle East Eye.

Ветеран иорданской дипломатии и первый посол Хашимитского королевства в Израиле уверен, что Амман подвержен повестке дня, диктуемой Израилем и проталкиваемой Вашингтоном.

"Без решения о "двух государствах" и при таком израильском правительстве, одним из наиболее вероятных сценариев является то, что израильское правительство будет работать с целью решения (арабо-израильского конфликта – ред.) за счет Иордании.

Они столкнулись с выбором: попрать палестинцев в решении "двух государств" или же вверить решение этой проблему кому-то другому. Их не заботит благополучие Иордании. Таким образом, мы очень уязвимы и обеспокоены этим, что объясняет, почему Иордания всегда была ярым сторонником решения "двух государств": оно было в интересах Иордании, а не только палестинцев. На сегодняшний день оно исчезло", - говорит он.

В то же время инициативу, разработанную администрацией Дональда Трампа, Марван аль-Муашер и вовсе считает "мертворожденной" и "чистой фантазией". Он уверен, что ни один палестинец в мире не согласится на такую сделку.

"У администрации Трампа есть идея, согласно которой они могут захватить Иерусалим, оставить беженцев даже без символического права на возвращение и сократить финансирование UNWRA, оставить Иорданскую долину, поселения и вести переговоры обо всем остальном. Это безумие. Это не "сделка века" ни для кого, кроме израильтян", - считает экс-министр.
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