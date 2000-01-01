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ЦАХАЛ впервые разгоняет демонстрации на границе дронами | Фото: Israel Defense Forces/Flickr12.03 15:44   MIGnews.com

ЦАХАЛ впервые разгоняет демонстрации на границе дронами

Ливанские СМИ сообщают о применении вооруженными силами Израиля беспилотного летательного аппарата для распыления слезоточивого газа в отношении палестинских демонстрантов, что может оказаться первым опытом использования военного дрона для таких целей.

Телеканал "Аль-Маядин", которому приписывают связи с "Хизбаллой", передает, что инцидент произошел на южной границе сектора Газа с Израилем, где днем в прошедшую пятницу был организован протест.

В эфире канала была показана видеозапись, на которой израильский беспилотник сбрасывает канистры со слезоточивым газом на демонстрантов, которые потом бегут с места событий.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля сообщила, что дрон управлялся не ЦАХАЛом, а пограничной полицией к представителям которой и рекомендовала обратиться со всеми возникающими вопросами.

В МАГАВе же инцидент отказались как-либо комментировать.

Как сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа, в результате столкновений, которыми завершилась демонстрация, были ранены два человека.
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