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flickr/Gage Skidmore12.03 14:35   MIGnews.com

СМИ: "два государства" - не главная цель плана Трампа

Администрация президента США вносит последние поправки в свой долгожданный мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Скорее всего, Дональд Трамп представит его в ближайшее время, несмотря на напряженные отношения с палестинцами из-за его признания Иерусалима столицей Израиля.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных чиновника, знакомых с ситуацией.

По сообщениям источников в Белом доме, создание "двух государств" не будет целью, однако в документе будут прописаны пути к их созданию.

Других подробностей американские чиновники отказались предоставлять.
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