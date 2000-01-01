12.03 14:35 MIGnews.com

СМИ: "два государства" - не главная цель плана Трампа

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Администрация президента США вносит последние поправки в свой долгожданный мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта.Скорее всего, Дональд Трамп представит его в ближайшее время, несмотря на напряженные отношения с палестинцами из-за его признания Иерусалима столицей Израиля.Об этом сообщает New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных чиновника, знакомых с ситуацией.По сообщениям источников в Белом доме, создание "двух государств" не будет целью, однако в документе будут прописаны пути к их созданию.Других подробностей американские чиновники отказались предоставлять.