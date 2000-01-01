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youtube 12.03 12:59   MIGnews.com

ХАМАС призвал смертников к новым нападениям

Мустафа аль-Савваф, редактор газеты "Al-Risalah", в своей статье призвал к возобновлению практики использования смертников против израильского народа.

Статься была посвящена 22-й годовщине последней серии взрывов смертников в 1996 году.

Так, в публикации Аль-Савваф спрашивает: "Мы собираемся увидеть действия, подобные тем, которые совершил заключенный в тюрьму Хасан Саламех?"

"Будем ли мы свидетелями самоубийств во славу аллаха, которые вернут нам репутацию бойцов, умеющих по-настоящему бороться с врагами отчизны, с теми, кто умеет потрясать сионистскую организацию, и могут заставить лидеров оккупации еще раз подумать, прежде, чем посылать против нас солдат?", - приводит Аруц Шева текст статьи.

Редактор утверждает, что "сионистская оккупация является преступной, и преступники должны быть встречены реальными действиями: а именно терактами-самоубийствами против всего, что является сионистским".
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