12.03 09:32 MIGnews.com

Закрытый режим в Иудее и Самарии продлен на сутки

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Военное командование Израиля объявило о продлении еще на один день закрытия Иудеи и Самарии по поводу праздника Пурим. Об этом в ЦАХАЛе сообщили 11 марта.Согласно изначальному плану, пропускные пункты закрывали в пятницу с расчетом открыть их в полночь воскресенья, но теперь их откроют лишь в полночь понедельника. Как говорят в армии, соответствующая директива была издана по просьбе политического руководства страны после собрания, на котором обсуждали ситуацию с безопасностью.Иудею и Самарию закрыли в качестве предупредительной меры. И, очевидно, не зря - вечером в субботу солдаты задержали на КПП около Хеврона араба, у которого был обнаружен нож. Мужчина признался, что собирался совершить теракт.На прошлой неделе в Армии обороны Израиля предупредили, что палестинским арабам запрещено пересекать границу с Израилем за исключением гуманитарных, медицинских или экстренных случаев и лишь с одобрения координатора деятельности правительства на территориях (КОГАТ).В то же время палестинцам, которые таким образом лишились заработка, позволено въезжать в поселения и работать там.