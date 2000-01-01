12.03 07:37 MIGnews.com

Убийца 7 израильских школьниц вышел на свободу в Иордании

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ранним утром 12 марта иорданский террорист Ахмед Дакамсех, отбывавший пожизненное заключение в тюрьме за убийство шести израильских школьниц, вышел на свободу. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря управления общественной безопасности Иордании Амера Сартави. В родном Ирбиде убийцу встречали цветами и песнями.Напомним, что в 1997 году, спустя всего 3 года после подписания израильско-иорданского мирного договора, пограничник Дакамсех открыл автоматную очередь по группе израильских детей из Бейт-Шемеша, прибывших на экскурсию на лежащий на границе двух государств "остров мира" Нахараим. В результате теракта шесть школьниц были ранены, семь погибли.Дакамсех был признан “душевнобольным”. Благодаря этому он не был приговорен к смерти. Иорданский военный трибунал приговорил его к 20 годам лишения свободы. Дакамсех был освобожден по отбытии срока и вернулся к своей семье в город Ибрид.16 марта 1997 король Иордании Хуссейн посетил шиву каждой из семи убитых девочек. Он сказал семьям: “Ваша дочь - моя дочь. Ваша потеря - моя потеря”. Хуссейн, стоя рядом с премьер-министром Биньямином Нетаниягу заявил: “Мы все - члены одной семьи. Расстрел - преступление , которое нас опозорило. Я чувствую себя так, будто потерял моего собственного ребенка. Если в моей жизни и есть какая-то цель - так это добиться того, чтобы наши дети не страдали так, как страдало наше поколение”.Мать Дакамсеха, напротив, выразила поддержку деяниям сына: “Я горжусь моим сыном, я держу свою голову высоко. Мой сын совершил героический подвиг, и удовлетворил Аллаха и свою собственную совесть. Мой сын поднял мою голову и голову всей арабской и исламской нации Мой сын сказал: Единственная вещь, о которой я сожалею - мой автомат не сработал как следует, и я не смог убить всех пассажиров этого автобуса”.Самого Дакамсеха признали невменяемым и приговорили к пожизненному заключению, что в Иордании подразумевает 25 лет тюрьмы. Но позже усилиями иорданского парламента террористу скостили срок на 5 лет.Многие иорданцы считают его своим национальным героем. И, как пишет израильская пресса, решение освободить его, о чем власти Хашимитского королевства огласили около 2 часов утра в воскресенье, было принято для того, чтобы избежать еще более пышных торжеств в его родном городе.Можно предположить, что данный факт несколько усложнит израильско-иорданские отношения, так как в 2011 году, когда министр юстиции королевства выступил за досрочное освобождение Дакамсеха, МИД Еврейского государства вызвал посла Иордании, чтобы выразить свое не довольство этим.