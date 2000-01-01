12.03 20:53 MIGnews.com

Убийцу 7 израильских школьниц встречали как "героя"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Иорданский солдат, который в 1997 году убил 7 израильских школьников, и был освобожден из тюрьмы в воскресенье после отбытия 20-летнего срока наказания, был встречен дома "как герой".Племя Ахмада Дакамсе планировала устроить ему прием в его родной деревне Ибдир на севере Иордании. Местные жители племени дакамша в Ибдире приветствовали его как "героя-солдата".Губернатор провинции Радван аль-Атум запретил журналистам приходить в дом Дакамсе для документирования празднования. Силы безопасности закрыли вход в деревню.Дакамсе, который был освобожден в воскресенье утром, сказал в своем первом заявлении как свободный человек: "Я остаюсь солдатом в вооруженных силах Иордании ". Его брат Мухаммед прочитал заявление Дакамша: "Я попал в тюрьму в качестве солдата вооруженных сил, и сегодня я вижу себя вместе с моими детьми солдатами в армии".Брат Дакамсе, выступающий в качестве представителя семьи, сказал, что после прибытия в деревню осужденный убийца сказал: "Я ждал этого момента 20 лет, чтобы обнять мою мать, моих детей, мою жену и моих соплеменников".По словам его семьи: "Солдат Дакамсе чувствует себя хорошо, и вскоре будет приветствовать своих посетителей после дневной молитвы", которая была запланирован на 15:00 в воскресенье.В июле 1997 года военный трибунал Иордании признал капрала Дакамше виновным в открытии огня по группе из 80 учениц седьмого и восьмого класса из школы в Бейт-Шемеше и убийстве 7 из них, пока солдаты не схватили его и не бросились на помощь жертвам.Инцидент произошел 13 марта того же года во время школьной экскурсии на "Остров мира" - совместного израильско-иорданского туристического курорта.Дакамсе пришлось бы приговорить к смертной казни, но трибунал заявил, что он психически нестабилен и приговорен к пожизненному заключению, эквивалентному 20 годам в соответствии с законодательством Иордании.Спустя несколько дней после этого покойный король Хусейн лично извинился за произошедшее, отправился в Израиль, чтобы посетить и поклониться семьям убитых девушек.Дакамсе стал героем сильного оппозиционного движения, возглавляемого исламистами и националистами, которые в 1994 году яростно выступали против мирного договора с Израилем.