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Nakonu.com
12.03 16:34 MIGnews.com
ЦАХАЛ арестовал студентов-членов ХАМАСа
В прошлом месяце израильские силы безопасности арестовали нескольких членов ХАМАСа, которые посещали Университет Бирзейта на территории Иудеи и Самарии, как сообщает Шин-Бет (Агентство безопасности Израиля) в воскресенье, 12 марта.
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