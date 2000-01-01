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flickr/Israel Defense Forces 12.03 16:34   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал студентов-членов ХАМАСа

В прошлом месяце израильские силы безопасности арестовали нескольких членов ХАМАСа, которые посещали Университет Бирзейта на территории Иудеи и Самарии, как сообщает Шин-Бет (Агентство безопасности Израиля) в воскресенье, 12 марта.
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