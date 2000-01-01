Спикер парламента Ирана послал Нетаниягу "учить Тору"
Председатель иранского Меджлиса Али Лариджани раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, обвинив его в искажении фактов и подмене понятий на недавней встрече с российским президентом Путиным.
"Он исказил доисламскую эпоху Ирана и попытался выставить в ложном свете происходившие тогда события. Видимо, он не знаком с историей и не учил Тору. Понятное дело, от злобного сиониста не стоит ожидать чего-то большего, чем такая ложь", - заявил Лариджани, выступая на открытом заседании парламента 12 марта.
В то же время, он не стал углубляться в объяснения, в чем же конкретно Нетаниягу приврал. Напомним, что на встрече в Москве 9 марта израильский премьер провел параллель между попытками уничтожить Еврейское государство, которые предпринимали древние персы и их современные преемники - иранцы.
Помимо этого, Лариджани утверждает, что глава израильского правительства признал, что Израиль организовал войну в Сирии.
"Нетаниягу заложил условия для мира в Сирии. Он дал четко понять, что за войной в Сирии стоит сионистский режим. Если некоторые региональные лидеры до сих пор сомневались в том, что война в Сирии не в интересах мусульман, и суннитов в частности, то заявления лидера сионистского режима их разочаруют. Главная причина творящегося в регионе – сломить Сопротивление и его сторонников, чтобы проложить дорогу для абсолютного господства сионистского режима", - заявил спикер Меджлиса на парламентской сессии.