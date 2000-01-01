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Спикер парламента Ирана отправил Нетаниягу `учить Тору` 12.03 12:17   MIGnews.com

Спикер парламента Ирана послал Нетаниягу "учить Тору"

Председатель иранского Меджлиса Али Лариджани раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, обвинив его в искажении фактов и подмене понятий на недавней встрече с российским президентом Путиным.

"Он исказил доисламскую эпоху Ирана и попытался выставить в ложном свете происходившие тогда события. Видимо, он не знаком с историей и не учил Тору. Понятное дело, от злобного сиониста не стоит ожидать чего-то большего, чем такая ложь", - заявил Лариджани, выступая на открытом заседании парламента 12 марта.

В то же время, он не стал углубляться в объяснения, в чем же конкретно Нетаниягу приврал. Напомним, что на встрече в Москве 9 марта израильский премьер провел параллель между попытками уничтожить Еврейское государство, которые предпринимали древние персы и их современные преемники - иранцы.

На это Путин отметил, что упомянутые события происходили в V веке до н.э., а "мы сейчас живем в другом мире".

Помимо этого, Лариджани утверждает, что глава израильского правительства признал, что Израиль организовал войну в Сирии.

"Нетаниягу заложил условия для мира в Сирии. Он дал четко понять, что за войной в Сирии стоит сионистский режим. Если некоторые региональные лидеры до сих пор сомневались в том, что война в Сирии не в интересах мусульман, и суннитов в частности, то заявления лидера сионистского режима их разочаруют. Главная причина творящегося в регионе – сломить Сопротивление и его сторонников, чтобы проложить дорогу для абсолютного господства сионистского режима", - заявил спикер Меджлиса на парламентской сессии.
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