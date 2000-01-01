12.02 09:02 MIGnews.com

Катар подпишет соглашение о ненападении с Израилем

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Бывший премьер-министр Катара Ясим а-Тани сообщил в твиттер, что эмират может подписать “соглашение о ненападении” с Израилем.По версии а-Тани, это является следующим шагом в осуществлении мирного плана президента Трампа.А-Тани написал: “Следующая фаза сделки столетия принесет подписание соглашений о ненападении между Израилем, Государствами Залива, в дополнение к Египту, Иордании и Марокко”.