12.02 07:25 MIGnews.com

Страх ликвидации: Яхья Синуар не встречается с египтянами

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По сообщениям в арабской прессе, лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синуар отсутствовал на встрече с представителями египетской разведки 10 февраля.Об этом сообщает ливанская газета Al-Akhbar, близкая к Хизбалле. В отличие от предыдущих подобных встреч, ХАМАС не распространяет фотографий, снятых во время переговоров.Египетская делегация прибыла в Газу 9 февраля, в надежде разрядить нарастающую эскалацию. Египтяне передали ХАМАСу угрожающее сообщение Израиля о неминуемости возмездия в случае продолжения ракетных атак и зажигательных воздушных шаров.