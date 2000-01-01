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Страх ликвидации: Яхья Синуар не встречается с египтянами 12.02 07:25   MIGnews.com

Страх ликвидации: Яхья Синуар не встречается с египтянами

По сообщениям в арабской прессе, лидер ХАМАСа в Газе Яхья Синуар отсутствовал на встрече с представителями египетской разведки 10 февраля.

Об этом сообщает ливанская газета Al-Akhbar, близкая к Хизбалле. В отличие от предыдущих подобных встреч, ХАМАС не распространяет фотографий, снятых во время переговоров.

Египетская делегация прибыла в Газу 9 февраля, в надежде разрядить нарастающую эскалацию. Египтяне передали ХАМАСу угрожающее сообщение Израиля о неминуемости возмездия в случае продолжения ракетных атак и зажигательных воздушных шаров.


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