12.02 06:50 MIGnews.com

Нетаниягу пообещал ХАМАСу "сюрприз всей жизни"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вечером 11 февраля дал интервью 20-му каналу израильского ТВ.Глава правительства, обращаясь к лидерам ХАМАСа заявил: “Я говорю вам, как премьер-министр, я не стремлюсь начать войну. Я не бью себя в грудь, я не трублю в трубы и не бью в барабаны. Но мы готовим ХАМАСу сюрприз всей их жизни. Я не хочу говорить, что это будет - но это отличается от всего, что было раньше”.Получат ли они такой “сюрприз” - зависит только от них, предупредил Нетаниягу: “Если они не придут в себя и не прекратят с ракетами и воздушными шарами - это только вопрос времени, до того, как мы это развернем. Запомните, что я вам говорю”.Через несколько минут после окончания интервью Нетаниягу в районе границы Израиля и Газы раздался мощный взрыв. Позднее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что из Газы по израильской территории был выпущен минометный снаряд. Никто не пострадал.В воскресенье Нетаниягу, перед открытием еженедельного заседания кабинета министров также предупредил Газу: "Я хочу прояснить это: мы не примем агрессию со стороны Газы. Всего несколько недель назад мы убили главнокомандующего "Исламского джихада" в Газе [Баха Абу аль-Ата], и я предлагаю "Исламскому джихаду" и ХАМАСу освежить их воспоминания"."Я не буду подробно описывать все наши действия и планы в средствах массовой информации, но мы готовы к сокрушительным действиям против террористических групп в Газе. Наши действия являются мощными, и они, мягко говоря, еще не завершены."Также ХАМАС предупредил министр обороны Нафтали Беннет: “Я только что закончил оценку ситуации в Газе. Государство Израиль не хочет войны с ХАМАСом в Газе, но мы защитим жителей южных районов. Безответственное поведение лидеров ХАМАСа приближает нас к летальным действиям против ни. Мы не будем сообщать, когда и где это произойдет, но эти действия будет сильно отличаться от того, что им предшествовало, - никто не застрахован. ХАМАС стоит перед выбором: выбрать жизнь и экономическое процветание или выбрать террор и заплатить невыносимую цену. Их действия будут определять этот результат."