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Египет не повлиял: из Газы продолжается запуск взрывчатки | Фото:12.02 17:42   MIGnews.com

Египет не повлиял: из Газы продолжается запуск взрывчатки

Несмотря на переговоры с египетской делегацией в Газе, ХАМАС и "Исламский джихад" продолжают запускать самодельные взрывные устройства в Израиль в среду, 12 февраля.

Несколько взрывных воздушных шаров приземлились на откртых территориях или взорвались в небе над израильскими общинами. Представитель регионального совета Хоф Ашкелон Хен Гринберг заявил в среду, что взрывы были слышны в районе близ городов Нир-Исраэль, Беер-Ганим, Ницаним и Ницан.

Гринберг настоял на необходимости сообщать о подобных случаях в израильскую полицию и дистанцироваться от места происшествия.

По словам Едиот Ааронот, во вторник в кибуце Нирим приземлилась связка взрывных устройств. В кибуце Гвар'ам в среду утром также упала взрывчатка, на остатках было написано на арабском: "Солдат уже в пути, сыновья Иуды".

Ни в одном из инцидентов не было зафиксировано повреждений или травм.


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