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Как палестинцы относятся к `Сделке века` | Фото:12.02 12:12   MIGnews.com

Как палестинцы относятся к "Сделке века"

Подавляющее большинство палестинцев выступают против "Сделки века" президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем востоке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Палестинским центром изучения политики и общественного мнения по инициативе Trump Mideast, передает "Аруц Шева".

Так, 94% палестинцев выступили против мирного плана Трампа. 84% респондентов считают, что Палестинская автономия должна отозвать признание Израиля.

77% поддерживают прекращение координации безопасности с Израилем и 78% поддерживают продолжение "ненасильственных демонстраций".


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