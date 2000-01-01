12.02 12:12 MIGnews.com
Как палестинцы относятся к "Сделке века"
Подавляющее большинство палестинцев выступают против "Сделки века" президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем востоке.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Палестинским центром изучения политики и общественного мнения по инициативе Trump Mideast, передает "Аруц Шева
".
Так, 94% палестинцев выступили против мирного плана Трампа. 84% респондентов считают, что Палестинская автономия должна отозвать признание Израиля.
77% поддерживают прекращение координации безопасности с Израилем и 78% поддерживают продолжение "ненасильственных демонстраций".
Поделиться
Все по теме
Комментарии