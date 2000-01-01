Аббас-Ольмерту: мы не хотим насилия

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с бывший премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом в Нью-Йорке.
После переговоров они дали совместную пресс-конференцию, раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, передает The Jerusalem Post.
"Он человек мира. Он против террора. Он единственный партнер, с которым мы можем иметь дело", – сказал Ольмерт.
Он вел переговоры с Аббасом, когда занимал должность премьера. На конференции он отметил, что знает из личного опыта, "каким важным союзником" был председатель ПА.
"Мне, как человеку, который вел переговоры с Аббасом, важно сделать такое заявление. План Трампа повторяет один базовый принцип, который является отправной точкой для всего решения с двумя государствами. Я надеюсь, что палестинская сторона, а также Аббас и его главный советник Саиб Эрекат не будут игнорировать тот факт, что в плане есть обязательство по решению проблемы двух государств", – отметил он.
Тем временем Аббас сообщил, что отверг "Сделку века", которая не предлагает палестинцам государство, существовавшее до 1967 года, "отрицает международное право и уничтожает возможность решения с двумя государствами".
"Мы добились прогресса в наших переговорах. Я полностью готов возобновить переговоры под эгидой международного "четверки", а не на основе плана Трампа. Мы не хотим насилия", – ответил Аббас.