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Аббас-Ольмерту: мы не хотим насилия | Фото:12.02 10:55   MIGnews.com

Аббас-Ольмерту: мы не хотим насилия

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с бывший премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом в Нью-Йорке.

После переговоров они дали совместную пресс-конференцию, раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, передает The Jerusalem Post.

"Он человек мира. Он против террора. Он единственный партнер, с которым мы можем иметь дело", – сказал Ольмерт.

Он вел переговоры с Аббасом, когда занимал должность премьера. На конференции он отметил, что знает из личного опыта, "каким важным союзником" был председатель ПА.

"Мне, как человеку, который вел переговоры с Аббасом, важно сделать такое заявление. План Трампа повторяет один базовый принцип, который является отправной точкой для всего решения с двумя государствами. Я надеюсь, что палестинская сторона, а также Аббас и его главный советник Саиб Эрекат не будут игнорировать тот факт, что в плане есть обязательство по решению проблемы двух государств", – отметил он.

Тем временем Аббас сообщил, что отверг "Сделку века", которая не предлагает палестинцам государство, существовавшее до 1967 года, "отрицает международное право и уничтожает возможность решения с двумя государствами".

"Мы добились прогресса в наших переговорах. Я полностью готов возобновить переговоры под эгидой международного "четверки", а не на основе плана Трампа. Мы не хотим насилия", – ответил Аббас.


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