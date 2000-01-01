12.02 10:32 MIGnews.com

"Мы платим им за то, чтобы они убивали израильских детей"

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Адвокат Морис Хирш, представляющий интересы семьи Рины Шнерб, прибыла на слушания по делу о сносе домов террористов, убивших Рину в БАГАЦ.Адвокат Хирш заявил, что ожидает от БАГАЦа быстрого решения, которое позволит снести дома террористов. Адвокат сказал: “Снос домов террористов является фактором сдерживания, но его следует осуществлять как можно быстрее после теракта”.Адвокат Хирш указал на то, что нет никакого юридического препятствия к сносу домов: “Палестинская автономия платит этим семьям за убийства евреев. Это следует прекратить”.Хирш также указал на то, что жена одного из террористов - израильтянка. Он сказал: “Они получают пособие от Битуах Леуми. Я и вы платите им за то, что они убивают израильских детей”.