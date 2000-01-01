12.02 09:21 MIGnews.com

Иран: ХАМАС должен открыть второй фронт

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Корреспондент 10-го канала израильского ТВ по арабским делам Цви Иехезкели рассказал о том, что Иран передает ХАМАСу сообщения о том, что тот должен присоединиться к “борьбе” и открыть второй фронт против Израиля.В день празднования 39-й годовщины исламской революции в Иране командующий силами аль-Кудс генерал Кассем Сулеймани заявил, что Иран укрепит свои позиции в Сирии и призвал фракции в Газе открыть новый фронт против Израиля.Вместе с этим, в некоторых арабских странах выразили и поддержку Израилю, Журналист одной из саудовских газет написал: “Наше сердце - с народом Израиля”. Это -огромное изменение в отношении к Израилю и в восприятии Израиля суннитским арабским миром, подчеркивает Иехзекели.