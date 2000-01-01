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Солдатку ЦАХАЛа чуть не линчевали в Дженине 12.02 13:35   MIGnews.com

Солдатку ЦАХАЛа чуть не линчевали в Дженине

Автомобиль ЦАХАЛа по ошибке заехал в Дженин. В автомобиле находились солдат и солдатка ЦАХАЛа.

Автомобиль был атакован толпами палестинцев, закидавших солдат камнями. Оружие одного из военнослужащих похищено.

Солдатка ранена в голову.

К месту событий прибыли сотрудники службы безопасности Палестинской автономии, которые спасли солдат.

Солдатам удалось выехать из Дженина и доехать до перекрестка Джалоамех, где женщина была эвакуирована в госпиталь.

Солдатку ЦАХАЛа чуть не линчевали в Дженине
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