12.02 13:35 MIGnews.com
Солдатку ЦАХАЛа чуть не линчевали в Дженине
Автомобиль ЦАХАЛа по ошибке заехал в Дженин. В автомобиле находились солдат и солдатка ЦАХАЛа.
Автомобиль был атакован толпами палестинцев, закидавших солдат камнями. Оружие одного из военнослужащих похищено.
Солдатка ранена в голову.
К месту событий прибыли сотрудники службы безопасности Палестинской автономии, которые спасли солдат.
Солдатам удалось выехать из Дженина и доехать до перекрестка Джалоамех, где женщина была эвакуирована в госпиталь.
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