Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Трамп выразил неуверенность в том, что Израиль хочет мира | Фото:12.02 13:08   MIGnews.com

Трамп не уверен в том, что Израиль хочет мира

Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность в том, что Израиль действительно хочет заключить мирное соглашение с палестинцами.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Israel Hayom, опубликованном в воскресенье, 11 февраля.

"Сейчас я не могу сказать, что палестинцы стремятся к миру, они не стремятся. Но я не совсем убежден, что и Израиль стремится к миру. Нам остается только смотреть, что происходит", - отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что отношения Соединенных Штатов и Израиля являются "отличными", но заключение мира с палестинской стороной сделало бы их "значительно лучшими".

В ответ на вопрос о том, возможны ли в настоящее время мирные переговоры между Израилем и Палестиной, президент США сказал: "Если честно, я даже не знаю, собираемся ли мы вести переговоры. Мы посмотрим, что произойдет, но, думаю, будет глупо для палестинцев, как и для израильтян не договориться".

При этом он указал, что одной из "очень сложных" тем в мирном процессе является вопрос израильских поселений. Эта проблема "всегда затрудняла достижение мира", поэтому "Израиль должен быть очень осторожным в вопросе поселений", уверен Трамп.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Кейптаун готовится к "нулевому дню"
19:45
Найдено оружие, похищенное у солдата в Дженине
19:11
На Олимпиаде в Пхенчхане началась эпидемия кишечного гриппа
18:59
"Когда эпоха Биби закончится, мы возглавим правительство"
18:40
Главы МИД Ирана, Турции и РФ встретятся в Астане
18:09
Oxfam устраивала вечеринки с проститутками на Гаити
17:40
Офицера судят за нападение на харедим
17:08
Заместитель канцлера Австрии встретится с депутатом Гликом
16:51
Министр Галант: РФ не потерпит присутствия Ирана в Сирии
16:26
Писатель Давид Гроссман стал лауреатом Премии Израиля
16:11
Армения назвала условие разрешения конфликта с Азербайджаном
16:07
Шломи Шабат госпитализирован с воспалением легких
15:50
Лапид: дружба с Россией очень важна
15:38
Мания величия
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus