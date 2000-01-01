12.02 13:08 MIGnews.com

Трамп не уверен в том, что Израиль хочет мира

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Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность в том, что Израиль действительно хочет заключить мирное соглашение с палестинцами.Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Israel Hayom, опубликованном в воскресенье, 11 февраля."Сейчас я не могу сказать, что палестинцы стремятся к миру, они не стремятся. Но я не совсем убежден, что и Израиль стремится к миру. Нам остается только смотреть, что происходит", - отметил американский лидер.Трамп подчеркнул, что отношения Соединенных Штатов и Израиля являются "отличными", но заключение мира с палестинской стороной сделало бы их "значительно лучшими".В ответ на вопрос о том, возможны ли в настоящее время мирные переговоры между Израилем и Палестиной, президент США сказал: "Если честно, я даже не знаю, собираемся ли мы вести переговоры. Мы посмотрим, что произойдет, но, думаю, будет глупо для палестинцев, как и для израильтян не договориться".При этом он указал, что одной из "очень сложных" тем в мирном процессе является вопрос израильских поселений. Эта проблема "всегда затрудняла достижение мира", поэтому "Израиль должен быть очень осторожным в вопросе поселений", уверен Трамп.Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива.