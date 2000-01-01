12.02 16:38 MIGnews.com

Израильские тюрьмы: Игры с волками

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В среду вечером, 1 февраля, в израильских тюрьмах для особо опасных преступников “Нафха” и “Кциот” произошло два нападения на охранников с применением самодельного холодного оружия.В тюрьме “Нафха”, расположенной в районе Сде-Бокер, заключенный, принадлежащий к террористической организации ХАМАС, внезапно напал на охранника тюрьмы, нанеся ему удар “заточкой”.По счастливому стечению обстоятельств, охранник получил лишь легкую травму. Ему оказали помощь на месте происшествия. Нападавшего изолировали.В тот же день на вечерней поверке в расположенной в Южном Негеве тюрьме “Кциот” еще один заключенный-хамасовец ранил охранника, также ударив его самодельным ножом. Медики оказали охраннику помощь. Нападавшего отправили в карцер.По словам представителя Управления тюрем, прокомментировавшего эти происшествия, идентичный характер нападений, а также то, что они произошли почти одновременно, с разницей в несколько минут — указывает, что действия заключенных были заранее скоординированы и тщательно согласованы.Нападения заключенных на охранников и даже настоящие тюремные бунты случаются, разумеется, не только в израильских тюрьмах для особо опасных преступников, но и в других местах заключения во многих странах. Но вот, скоординированные и синхронно совершаемые атаки в разных тюрьмах, расположенных достаточно далеко друг от друга, случаются гораздо реже.В обоих местах заключения — и в тюрьме Нафха и в огромной бывшей военной тюрьме Кциот, которая в 2011 году перешла в подчинение Управления тюрем, содержатся, в основном, арабские террористы, или, как их именуют в Управлении тюрем — “асирим битхониим”, что в переводе означает — “заключенные, совершившие преступления против безопасности”.Так, в Нафхе содержатся более 700 арабских террористов, главным образом — «с кровью на руках» (то есть — те, кто принимал в убийствах израильтян непосредственное участие).Количество арабских заключенных террористов-убийц в тюрьме Кциот достигает нескольких тысяч.Недаром говорится, что “рыба гниет с головы”. На условиях анонимности, сотрудники Управления тюрем сообщают прессе, что высшее тюремное начальство отказывается поддерживать офицеров, которые всерьез пытаются навести порядок в тюрьмах, где содержатся арабские террористы. Сотрудники тюрем, опять же, анонимно, рассказывают и о технике проведения “всеобщих голодовок”, которыми террористам в тюрьмах так удачно удается терроризировать тюремное начальство, больше всего на свете опасающееся обвинений в “жестокости и бесчеловечности”. Готовясь к голодовке, террористы, как выясняется, обмазывают стены камеры несколькими слоями меда, а затем, во время голодовки, слизывают его. Поэтому и могут “голодать” сколько угодно…Но дело не только в своеобразных взаимоотношениях арабских террористов и тюремного начальства. Еще более своеобразны, по сути — взаимоотношения арабских террористов-заключенных с высшим израильским политическим руководством, не решающимся полностью пресечь практику, о которой в июне 2014 года поведал своим коллегам по кабинету министр Нафтали Беннет, потребовавший остановить поток денежных средств террористам, отбывающим наказание в тюрьме.Согласно приведенным Нафтали Беннетом данным, террорист, отбывающий в израильской тюрьме срок от 5 до 10 лет заключения, получает от ПА ежемесячное «пособие» в размере 4.000 шекелей. Осужденный на срок от 10 до 15 лет (это, как правило — срок за серьезные преступления, такие, как организация и пособничество в убийстве израильтян) — 6.000 шекелей.Убийцы, которые “наработали” на 25-30-летний тюремный срок, получают 10.000 шекелей в месяц, а те, кто может похвастаться еще более высоким сроком (это обычно — “массовые” убийцы), получат в месяц 12.000 шекелей. Причем — все годы, пока они находятся в тюрьме (!).Выделяемые каждому из них израильским Управлением тюрем дважды в год на личные нужды 400 шекелей в этой ситуации служат, скорее всего, объектом издевательств и насмешек над израильскими дарителями.Трудно поверить в это, но прекрасно зная обо всем этом, израильское правительство во первых продолжает регулярно переводить в ПА деньги, а во-вторых позволяет делать это правительствам других государств и международным организациям.Думается, все дело — именно в таком подходе Израиля к существующей ситуации. Когда от врага главное — временно откупиться. А там — будь, что будет.Наше время (что, может быть, и к лучшему) характеризуется как раз тем, что именно это “будь-что будет” и реализуется на наших глазах. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что простое продолжение описанной нами ситуации чревато не отдельными скоординированными нападениями с ножами — эти нападения, скорее всего, явились лишь “пробными камнями”, заброшенными ХАМАСом. Если ситуация с арабскими заключенными в Израиле в ближайшем будущем кардинально не изменится — израильскую пенитенциарную систему ждут гораздо более серьезные потрясения. А Израиль получит новые доказательства того, что волков нельзя превратить в овец. Все попытки сделать это грозят экспериментаторам смертельной опасностью.