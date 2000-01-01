Израильские тюрьмы: Игры с волками

В среду вечером, 1 февраля, в израильских тюрьмах для особо опасных преступников “Нафха” и “Кциот” произошло два нападения на охранников с применением самодельного холодного оружия.
В тюрьме “Нафха”, расположенной в районе Сде-Бокер, заключенный, принадлежащий к террористической организации ХАМАС, внезапно напал на охранника тюрьмы, нанеся ему удар “заточкой”.
По счастливому стечению обстоятельств, охранник получил лишь легкую травму. Ему оказали помощь на месте происшествия. Нападавшего изолировали.
В тот же день на вечерней поверке в расположенной в Южном Негеве тюрьме “Кциот” еще один заключенный-хамасовец ранил охранника, также ударив его самодельным ножом. Медики оказали охраннику помощь. Нападавшего отправили в карцер.
По словам представителя Управления тюрем, прокомментировавшего эти происшествия, идентичный характер нападений, а также то, что они произошли почти одновременно, с разницей в несколько минут — указывает, что действия заключенных были заранее скоординированы и тщательно согласованы.
Нападения заключенных на охранников и даже настоящие тюремные бунты случаются, разумеется, не только в израильских тюрьмах для особо опасных преступников, но и в других местах заключения во многих странах. Но вот, скоординированные и синхронно совершаемые атаки в разных тюрьмах, расположенных достаточно далеко друг от друга, случаются гораздо реже.
В обоих местах заключения — и в тюрьме Нафха и в огромной бывшей военной тюрьме Кциот, которая в 2011 году перешла в подчинение Управления тюрем, содержатся, в основном, арабские террористы, или, как их именуют в Управлении тюрем — “асирим битхониим”, что в переводе означает — “заключенные, совершившие преступления против безопасности”.
Так, в Нафхе содержатся более 700 арабских террористов, главным образом — «с кровью на руках» (то есть — те, кто принимал в убийствах израильтян непосредственное участие).
Количество арабских заключенных террористов-убийц в тюрьме Кциот достигает нескольких тысяч.
Недаром говорится, что “рыба гниет с головы”. На условиях анонимности, сотрудники Управления тюрем сообщают прессе, что высшее тюремное начальство отказывается поддерживать офицеров, которые всерьез пытаются навести порядок в тюрьмах, где содержатся арабские террористы. Сотрудники тюрем, опять же, анонимно, рассказывают и о технике проведения “всеобщих голодовок”, которыми террористам в тюрьмах так удачно удается терроризировать тюремное начальство, больше всего на свете опасающееся обвинений в “жестокости и бесчеловечности”. Готовясь к голодовке, террористы, как выясняется, обмазывают стены камеры несколькими слоями меда, а затем, во время голодовки, слизывают его. Поэтому и могут “голодать” сколько угодно…
Но дело не только в своеобразных взаимоотношениях арабских террористов и тюремного начальства. Еще более своеобразны, по сути — взаимоотношения арабских террористов-заключенных с высшим израильским политическим руководством, не решающимся полностью пресечь практику, о которой в июне 2014 года поведал своим коллегам по кабинету министр Нафтали Беннет, потребовавший остановить поток денежных средств террористам, отбывающим наказание в тюрьме.
Согласно приведенным Нафтали Беннетом данным, террорист, отбывающий в израильской тюрьме срок от 5 до 10 лет заключения, получает от ПА ежемесячное «пособие» в размере 4.000 шекелей. Осужденный на срок от 10 до 15 лет (это, как правило — срок за серьезные преступления, такие, как организация и пособничество в убийстве израильтян) — 6.000 шекелей.
Убийцы, которые “наработали” на 25-30-летний тюремный срок, получают 10.000 шекелей в месяц, а те, кто может похвастаться еще более высоким сроком (это обычно — “массовые” убийцы), получат в месяц 12.000 шекелей. Причем — все годы, пока они находятся в тюрьме (!).
Выделяемые каждому из них израильским Управлением тюрем дважды в год на личные нужды 400 шекелей в этой ситуации служат, скорее всего, объектом издевательств и насмешек над израильскими дарителями.
Трудно поверить в это, но прекрасно зная обо всем этом, израильское правительство во первых продолжает регулярно переводить в ПА деньги, а во-вторых позволяет делать это правительствам других государств и международным организациям.
Думается, все дело — именно в таком подходе Израиля к существующей ситуации. Когда от врага главное — временно откупиться. А там — будь, что будет.
Наше время (что, может быть, и к лучшему) характеризуется как раз тем, что именно это “будь-что будет” и реализуется на наших глазах. Не нужно быть пророком, чтобы понять, что простое продолжение описанной нами ситуации чревато не отдельными скоординированными нападениями с ножами — эти нападения, скорее всего, явились лишь “пробными камнями”, заброшенными ХАМАСом. Если ситуация с арабскими заключенными в Израиле в ближайшем будущем кардинально не изменится — израильскую пенитенциарную систему ждут гораздо более серьезные потрясения. А Израиль получит новые доказательства того, что волков нельзя превратить в овец. Все попытки сделать это грозят экспериментаторам смертельной опасностью.