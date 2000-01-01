12.02 10:37 MIGnews.com

ФАТХ: Трамп объявил войну исламу

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Набиль Шаат, член палестинской партии ФАТХ обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа. Палестинец заявил, что американский лидер "объявил войну исламу".В интервью газете ХАМАСа, Шаат отметил, что до сих пор американская администрация не связывалась с Палестинской автономией.Член ФАТХ также подчеркнул, что Трамп открыто заявляет, что он союзник Израиля, кроме этого намерен перенести посольство США в Иерусалим, и не собирается осуждать поселения в Иудее и Самарии, так как считает, что у израильтян есть на это право.Таким образом, по словам Шаата, американский президент объявил войну против ислама и мусульман по всему миру. Мало того, Трамп ведет себя в угрожающей манере с палестинским народом, и в тоже время поддерживает, или, по крайней мере, даже не осуждает "агрессивный подход" Израиля."Мы поддерживаем заключение мира на условиях, если Нетаниягу, его солдаты и убийцы и поселения покинут нашу землю" – отметил Шаат.Он также добавил, что ПА не боится угроз американской администрации, и при необходимости палестинское руководство подаст иск против Израиля в Международный суд в Гааге.