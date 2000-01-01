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`Железный купол` успешно прошел серию испытаний | Фото:12.01 16:05   MIGnews.com

"Железный купол" успешно прошел серию испытаний

Израильская организация противоракетной обороны (IMDO), филиал Управления оборонных исследований и разработок Министерства обороны, успешно завершила серию испытаний системы ПРО "Железный купол".

Кампания проводилась оборонной компанией RAFAEL Advanced Defense Systems на испытательном полигоне в южном регионе Израиля. Первая серия испытаний "Железного купола" состоялась 6 января 2010 года - десять лет назад.

Тесты продемонстрировали возможности усовершенствованной версии системы "Железный купол" в различных сценариях. На сегодняшний день система выполнила более 2400 успешных оперативных перехватов.


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