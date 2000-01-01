12.01 09:26 MIGnews.com

Тиллерсон: Керри подрывает позиции Израиля

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Бывший генеральный директор концерна Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, назначенный Дональдом Трампом на пост госсекретаря принял участие в слушаниях в Конгрессе по внешней политике.Только на четвертом часу слушаний речь зашла о Ближнем Востоке.Тиллерсон назвал Израиль “важнейшим союзником США, и осудил принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2334, направленной против поселенческой активности на территориях.Тиллерсон назвал последнюю речь госсекретаря Джона Керри “вызывающей большую обеспокоенность и подрывает позиции израильского правительства”. Тиллерсон заявил: "Мы должны обновить наши обязательства перед Израилем".Тиллерсон также выразил сомнения в скором возобновлении мирного процесса между израильтянами и палестинцами: “Иногда необходимо перепрыгнуть через поколение ради того, чтобы избавиться от багажа прошлого”.