12.01 07:31 MIGnews.com

Оперативники ХАМАСа прикинулись знойными женщинами

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ЦАХАЛ разрешил к публикации информацию о том, что ХАМАС пытался вести шпионаж за солдатами ЦАХАЛа с помощью внедрения специальных приложений в их смартфоны.Оперативники ХАМАСа прикидывались знойными девушками из Латинской Америки. Предлагая скачать “свои” фотографии они заражали смартфоны солдат вредоносными программами, устанавливаемыми контроль над прибором.Несколько оперативников ХАМАСа, выдавая себя за женщин, сумели внедрить некоторым солдатам “троянских коней” в смартфоны.ХАМАСу, среди прочих, удалось внедрить “троянского коня” в смартфон офицера в чине майора. ХАМАС, однако, не смог получить от всей этой деятельности сколько-нибудь полезной информации, сообщает ЦАХАЛ.Подозрительная активность была замечена самими солдатами, которые и сообщили об этом командованию.