12.01 18:49 MIGnews.com

Раненная в теракте солдатка пришла в сознание

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Состояние солдатки, получившей тяжелые травмы в результате теракта в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив, значительно улучшилось, как сообщил ее лечащий врач в четверг, 12 января.Столичный Медицинский центр Шаарей Цедек сообщил, что раненная солдатка пришла в сознание и была отключена от аппарата искусственного дыхания, однако она остается в тяжелом состоянии и требуют дальнейшего лечения.Четверо солдат ЦАХАЛа были убиты и 17 человек получили ранения, когда арабский террорист протаранил на грузовике группу солдат ЦАХАЛа, находившихся на экскурсии в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив.