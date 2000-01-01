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Раненная в теракте солдатка пришла в сознание | Фото: Thinkstock12.01 18:49   MIGnews.com

Раненная в теракте солдатка пришла в сознание

Состояние солдатки, получившей тяжелые травмы в результате теракта в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив, значительно улучшилось, как сообщил ее лечащий врач в четверг, 12 января.

Столичный Медицинский центр Шаарей Цедек сообщил, что раненная солдатка пришла в сознание и была отключена от аппарата искусственного дыхания, однако она остается в тяжелом состоянии и требуют дальнейшего лечения.

Четверо солдат ЦАХАЛа были убиты и 17 человек получили ранения, когда арабский террорист протаранил на грузовике группу солдат ЦАХАЛа, находившихся на экскурсии в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив.
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