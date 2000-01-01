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11.12 08:13   MIGnews.com

Беременность жены террориста: "нам плюнули в лицо"

Орталь Тамам, племянница убитого Валидом Дака солдата Моше Тамама прокомментировала опубликованную в прессе информацию о беременности жены террориста.

Орталь Тамам заявила: “Это невероятно для нас. Понимать, что она гордится тем, что вынесла сперму террориста и забеременела - настоящий плевок нам в лицо, и, по моему мнению, плевок в лицо всем гражданам Израиля”.

Между тем, выяснилось, что муниципалитет Беэр-Шевы осознав, что бомбоубежище, в котором проходят мероприятия “Форума Сосуществования” и на лекции которого выступила жена Дака, используется в политических целях потребовал освободить помещение. БАГАЦ однако, запретил это делать, заявив, что не доказательств политической деятельности Форума - что опровергают записи, сделанные активистами Им Тирцу.

Израильское управление тюрем (ШАБАС), в ответ на публикацию 13-го канала о контрабанде спермы заявил: “Нам неизвестно ни о каких попытках контрабанды спермы, в этом конкретном деле или вообще. Не стоит доверять каждому утверждению членов семей осужденных террористов”.

Форум Сосуществования заявил: “На прошлой неделе мы провели встречу, посвященную правам политических заключенных. Это, несомненно, одна из самых болезненных и трудных проблем, которую можно обсуждать в обществе, где многие потеряли близких. Мы продолжим быть домом для еврейско-арабского сотрудничества в Негеве, и мы продолжим обсуждать проблемы, даже и наиболее болезненные”.


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