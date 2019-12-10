11.12 07:24 MIGnews.com

Жена террориста: я вынесла сперму из тюрьмы и забеременела

"זה בלתי נתפס": האם אשתו של המחבל הצליחה להבריח זרע מהכלא? • @bokeralmog עם הכתבה המלאה >> https://t.co/V5lup0zuMB pic.twitter.com/FOydXAXxvU — חדשות 13 (@newsisrael13) December 10, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





13-й канал израильского ТВ опубликовал репортаж о деятельности “Форума Сосуществования” в городе Беэр-Шева.Форум якобы занят проблемами сосуществования между евреями и арабами, а также незаконными бедуинскими поселениями в Негеве. Деятельность организации частично финансируется муниципалитетом Беэр-Шевы. Форуму отдали для проведения мероприятий одно из бомбоубежищ в городе.На прошлой неделе на “лекцию” Форума была приглашена преподаватель Университета Тель-Авива доктор Аната Матар, член партии Хадаш, и Санаа Салама, жена террориста Валида Дака.Дака отбывает в тюрьме пожизненное заключение за убийство солдата Моше Тамама в 1984 году.Лекция на прошлой неделе, вместо обсуждения проблем непризнанных бедуинских деревень была посвящена сравнению между палестинскими террористами и израильскими пилотами. Членам движения Им Тирцу из Университета Бен-Гурион удалось попасть на лекцию и записать то, что происходило в ходе мероприятия.Среди прочего, они публикуют запись рассказа гордой жены террориста Дака о том, как ей удалось забеременеть - несмотря на противодействие тюремных властей.Жена поведала: “Я и Валид вели упорные судебные битвы на протяжении многих лет ради того, чтобы нам позволили начать семейную жизнь. Нам отказывали, даже в проведении IVF. Я с радостью могу вам сообщить, что я беременна, и что, милостью Аллаха, еще через два месяца у нас родится дочкам - без из позволения и без их разрешения”.Матан Пелег, глава Им Тирцу заявил: Существует огромный разрыв между тем. что называют “сосуществование” и тем прославлением терроризма и продвижением реальной анти-израильской пропаганды, свидетелями которой мы стали”.