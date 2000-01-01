ХАМАС: Газа останется проклятием для Израиля

ХАМАС в ближайшие недели обнародует собственные подробности по поводу боя в Хан-Юнис, во время которого израильский подполковник был убит, а еще один военный был ранен.
Об этом в понедельник заявил пресс-представитель Бригад Изз ад-Дин аль-Касам Абу Обейда на пресс-конференции в Газе, передает Infos-Israel.News.
"Палестинское сопротивление" переживает время славы и героизма. Не проходит и дня, чтобы мы не вспоминали об этой операции. Это первая годовщина операции в Хан-Юнис, в которой "Аль-Кассам" (единственная миссия которой – убивать евреев, - ред.) и "Сопротивление" написали героическую эпопею, и сегодня мы наблюдаем последствия. Эти события изменили правила игры в борьбе с Израилем и преподали ему урок. Сектор Газа останется проклятием, которое всегда будет преследовать израильских лидеров", – сказал он.
По словам Обейда, ХАМАС завладел ценной информацией, которая сыграет свою роль в следующей войне.
"То, что оказалось в нашем распоряжении, было для "оккупации" худшим кошмаром, и мы обещаем, что это будет иметь последствия в наших будущих битвах. В ближайшие недели мы расскажем о некоторых деталях о причинах и достижениях операции в Хан-Юнес, усилиях "оккупации" по проникновению и ее провале. Лидеры врага должны беспокоиться о том, что у нас в руках", – добавил террорист.
Напомним, что в июле обнародовали результаты расследования по поводу боя в Хан-Юнис. Из материалов стало ясно, что подполковник "М" был убит случайной пулей, выпущенной одним из членов его команды.
Расследователи нашли несколько тактических ошибок, в результате которых секретная миссия на территории Газы была провалена. В материалах, обнародованных СМИ, уточнялось, что погибшего военного звали Саерет Маткаль.