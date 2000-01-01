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Аббас: палестинцы дали пощечину США | Фото:11.11 19:59   MIGnews.com

Аббас: палестинцы дали пощечину США

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что администрация президента США Дональда Трампа получила пощечину.

Таким образом он прокомментировал отклонение ПА мирного плана, передаетThe Times of Israel.

"Некоторые пытались дать нам пощечину века, но мы дали им пощечину", – отметил он во время церемонии, посвященной 15-й годовщине смерти Ясира Арафата.

Что примечательно, Трамп еще не обнародовал мирный план и даже не назвал дату, но Аббас на упреждение отверг это, обвинив Белый дом в "несправедливой симпатии к Израилю".

"Израиль пришел к выводу, что мученики являются преступниками, террористами и убийцами. Мы никогда не примем сдачу наших мучеников. Они – самое святое, что у нас есть. Наши мученики, заключенные и раненые, являются самыми святыми из того, что у нас есть", – объявил он.


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