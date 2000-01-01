11.11 14:08 MIGnews.com

Нетаниягу: половина палестинцев хочет уничтожить нас

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял участие в понедельник утром, 11 ноября, в заседании Кнессета, организованном бывшим членом "Авода" Мейравой Михаэли в честь 25-й годовщине мирного договора Израиля с Иордания.Во время собрания Нетаниягу утверждал, что существует прямая связь между разрешением израильско-палестинского конфликта и более масштабным конфликтом между Израилем и арабским миром. "Есть два пути для достижения мира", - сказал Нетаниягу. "Если мы решим конфликт с палестинцами, мы сможем прорваться в арабский мир".Однако мир может быть достигнут и в обратном порядке, добавил Нетаниягу."Если нам удастся добиться нормализации отношений с арабским миром, тогда конфликт с палестинцами будет решен. Я думаю, что мы должны сделать и то, и то." Нетаниягу также обсудил отношения Израиля с Иорданией после ряда критических замечаний иорданских лидеров, включая короля Абдаллу, и прекращения аренды Израилем пограничных анклавов."Мы помогаем иорданскому королю, как открыто, так и тайно", - сказал премьер-министр. "Есть жалобы и комментарии с обеих сторон, и они также утверждают, что мы подрываем основы мечети Аль-Акса [на Храмовой горе], и это может разрушить Ближний Восток.""Агитация в Иордании, которая на самом деле не связана с нами, и исламизация там и в Египте - очень мощные силы". Несмотря на подписание мирных договоров с Египтом и Иорданией, Израиль "никогда не достиг примирения с Иорданией или Египтом из-за палестинской проблемы".Обращаясь к неспособности достичь соглашения об окончательном статусе с Палестинской администрацией, Нетаниягу сказал, что палестинское арабское население слишком внутренне разделено, а также враждебно настроено по отношению к Израилю."Почему нет мира с палестинцами? Я смотрю на Абу Мазена (Махмуда Аббаса) и спрашиваю: "Как насчет тебя?" Они не готовы принять нас. Половина палестинского народа поддерживает ХАМАС и хочет уничтожить нас, а другая половина не хочет сражаться с первой половиной, хотя сама страдает от внутренних конфликтов".