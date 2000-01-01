Полиции поручили бороться с преступностью в арабском секторе

Эрдан вместе с комиссаром полиции Мотти Коэном встретился с арабскими политиками и общественными лидерами, чтобы обсудить проблему насилия на фоне продолжающихся протестов против нехватки правоохранительных органов.
После разговора глава партии "Объединенный Арабский Список" Айман Уде сказал, что это "важная встреча, но нашим главным требованием является решение правительства и широкомасштабный план по искоренению насилия и преступности в арабском обществе. Переговоры будут продолжаться, и борьба тоже", – ответил он.
Член "Арабского Списка" Ахмад Тиби сказал, что Эрдан согласился с необходимостью решения правительства и сказал, что будет стремиться содействовать таким действиям.
Уже вечером Эрдан признался, что в течение многих лет "полицейские участки не создавались и не выделялись" для работы в арабском секторе. Он утверждал, что с момента вступления в должность поставил вопрос на повестку дня, но был "разочарован тем, что стороны не начали сотрудничать в этом вопросе, и отсутствие доверия продолжалось".