Протесты на границе с Газой: камни, огонь, дымовые гранаты
В пятницу, 11 октября, более 4000 палестинских демонстрантов приняли участие в еженедельных акциях протеста вдоль границы с Газо, при этом несколько сотен протестующих столкнулись с израильскими войсками.
Арабы бросали камни и взрывные устройства в солдат ЦАХАЛа, которые отвечали слезоточивым газом и живым огнем. Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАСом в Газе, заявило, что 49 палестинцев были ранены в результате столкновений, 21 - от живого огня.
На видеокадрах, опубликованных 13 каналом, видно как в автомобиль военных попадает дымовая граната. Из неё сразу выбегают трое солдат, в которых палестницы кидают камни и бегут к пограничному забору.