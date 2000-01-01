11.10 21:21 MIGnews.com

Протесты на границе с Газой: камни, огонь, дымовые гранаты

כ-4,500 פלסטינים מפגינים סמוך לגבול רצועת עזה במסגרת הפגנות יום שישי. בתיעוד פלסטיני ניתן לראות ג'יפ צה"ל שנטען כי נפגע בהפגנות מרימון עשן @bokeralmog @LiranHaroni • צפו בתיעוד pic.twitter.com/UDgFXpJtQl — חדשות 13 (@newsisrael13) 11 октября 2019 г.

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В пятницу, 11 октября, более 4000 палестинских демонстрантов приняли участие в еженедельных акциях протеста вдоль границы с Газо, при этом несколько сотен протестующих столкнулись с израильскими войсками.Арабы бросали камни и взрывные устройства в солдат ЦАХАЛа, которые отвечали слезоточивым газом и живым огнем. Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАСом в Газе, заявило, что 49 палестинцев были ранены в результате столкновений, 21 - от живого огня.На видеокадрах, опубликованных 13 каналом, видно как в автомобиль военных попадает дымовая граната. Из неё сразу выбегают трое солдат, в которых палестницы кидают камни и бегут к пограничному забору.