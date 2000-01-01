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Стало известно о секретном оружии Израиля против Ирана | Фото:11.10 11:41   MIGnews.com

Стало известно о секретном оружии Израиля против Ирана

Вооруженные силы Израиля владеют секретным оружием против Ирана и "Хизбаллы".

Как сообщает The Jerusalem Post, спецслужбы изучают языки в Управлении военной разведки (АМАН) и могут свободно говорить на арабском или фарси.

Военные учатся в невзрачном здании на базе в самом центре страны, где расположена разведывательная школа. Тысячи солдат и офицеров проходят через его двери ежегодно.

Эта школа существует уже более 50 лет и использует инновационные подходы, благодаря которой бойцы в течение нескольких недель понимают язык и культуру своих врагов. В заведении проходят обучение также и сотрудники служб безопасности, чья оперативная деятельность позволяет регулярно взаимодействовать с палестинцами.

Языковая школа ЦАХАЛ является крупнейшей в своем роде на Ближнем Востоке, однако в стране есть и другие места, где преподают фарси (персидский), после изучения которого перед военными открываются двери в элитные подразделения.

"Это сложная задача, потому что он не преподается в израильских школах. Это единственное место в стране, которое так интенсивно исследует и преподает язык. Студенты учатся безостановочно", – признался начальник языкового отдела майор В.

Студенты учатся с 8 до 23 часов ежедневно в течение 10 недель, чтобы получить аттестат. Затем следуют еще 10 недель курсов.


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