Стало известно о секретном оружии Израиля против Ирана
Вооруженные силы Израиля владеют секретным оружием против Ирана и "Хизбаллы".
Как сообщает The Jerusalem Post, спецслужбы изучают языки в Управлении военной разведки (АМАН) и могут свободно говорить на арабском или фарси.
Военные учатся в невзрачном здании на базе в самом центре страны, где расположена разведывательная школа. Тысячи солдат и офицеров проходят через его двери ежегодно.
Эта школа существует уже более 50 лет и использует инновационные подходы, благодаря которой бойцы в течение нескольких недель понимают язык и культуру своих врагов. В заведении проходят обучение также и сотрудники служб безопасности, чья оперативная деятельность позволяет регулярно взаимодействовать с палестинцами.
Языковая школа ЦАХАЛ является крупнейшей в своем роде на Ближнем Востоке, однако в стране есть и другие места, где преподают фарси (персидский), после изучения которого перед военными открываются двери в элитные подразделения.
"Это сложная задача, потому что он не преподается в израильских школах. Это единственное место в стране, которое так интенсивно исследует и преподает язык. Студенты учатся безостановочно", – признался начальник языкового отдела майор В.
Студенты учатся с 8 до 23 часов ежедневно в течение 10 недель, чтобы получить аттестат. Затем следуют еще 10 недель курсов.