11.10 09:40 MIGnews.com
Масштабная операция сил безопасности на границе с Газой
По сообщениям в израильских СМИ, силы безопасности проводят масштабную операцию в районе границы с Газой.
Причиной является “инцидент в сфере безопасности”.
Никаких подробностей на настоящий момент не публикуется.
Доступ к границе и ряд приграничных территорий блокированы. Также запрещено движение транспорта по нескольким дорогам.
Региональный совет Эшколь распространил заявление, в котором говорится. что он не получал никаких инструкций от армии и жизнь на его территории продолжается как обычно.
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