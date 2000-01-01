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Масштабная операция сил безопасности на границе с Газой 11.10 09:40   MIGnews.com

Масштабная операция сил безопасности на границе с Газой

По сообщениям в израильских СМИ, силы безопасности проводят масштабную операцию в районе границы с Газой.

Причиной является “инцидент в сфере безопасности”.

Никаких подробностей на настоящий момент не публикуется.

Доступ к границе и ряд приграничных территорий блокированы. Также запрещено движение транспорта по нескольким дорогам.

Региональный совет Эшколь распространил заявление, в котором говорится. что он не получал никаких инструкций от армии и жизнь на его территории продолжается как обычно.


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