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Террор воздушных шаров перекинулся на Иерусалим 11.10 07:01   MIGnews.com

Террор воздушных шаров перекинулся на Иерусалим

Второй канал израильского ТВ опубликовал репортаж о том, что “террор горящих воздушных шаров” распространяется с границы Газы на другие части страны.

Только вчера горящий воздушный шар был обнаружен на улице Эмек Рефаим в Иерусалиме. В военно-политическом истеблишменте опасаются, что поджигательство с помощью воздушных шаров и змеев может выплеснуться в Иудею и Самарию. Несмотря на то, что еще не проявился устойчивый паттерн поджогов, “утечка” уже ощущается.

Воздушный шар, обнаруженный 9 октября у детского сада на улице Эмек Рефаим стал уже третьим за последнюю неделю, обнаруженным в Иерусалиме. Ранее воздушные шары с привязанными к ним коктейлями Молотова были обнаружены в Гиват Зеев и в Бейт Хорон. Еще два были найдены близ Модиина.

В прошлый понедельник горящий воздушный шар приземлился во дворе частного дома в Гиват Зеев. Владельцы вызвали полицию. Хозяина дома, Нисим Перец, говорит: “Я не могу поверить, что что это прилетело ко мне домой”.

Такие провокации не должны принести большого ущерба, но проблема в том, что, в отличие от Газы, практические не существует способов борьбы с подобным феноменом - зажигательные воздушные шары могут быть запущены практически с любой точки на территориях.


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