11.10 10:58 MIGnews.com

ЦАХАЛ опроверг информацию о сбитой ракете

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Пресс-служба ЦАХАЛа опровергла распространившиеся в социальных сетях информацию о том, что над Нетивот сбита ракета, выпущенная из Газы.В заявлении пресс-службы говорится. что система оповещения о ракетной тревоге Цева Адом сработала по ошибке, а запусков с территории Газы не зафиксировано.Жители приграничных районов, однако, сообщают о громком взрыве. Пока эта информация никак не прокомментирована.