11.09 08:01 MIGnews.com

ХАМАС заявил, что не обстреливал Израиль

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Террористическое движение ХАМАС заявило, что не имеет отношения к ракетным обстрелам Ашкелона и Ашдода вечером 10 сентября.ХАМАС сообщил об этом египетским посредникам, и также добавил, что обстрел “противоречит национальным палестинским интересам”.Израильская корпорация КАН сообщает, что ХАМАС передал через египетских посредников Израилю заявление о том, что не несет ответственности за обстрел, и потребовал не наносить ответных ударов по Газе.