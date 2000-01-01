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ЦАХАЛ: Мы не допустим разработку ракет в Ливане 11.09 07:31   MIGnews.com

ЦАХАЛ: Мы не допустим разработку ракет в Ливане

Во вторник, 10 сентября, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-майор Авив Кохави сделал заявление. В нем он дал четко понять, что "ЦАХАЛ не даст Ирану обосноваться на сирийской территории или разрабатывать точные ракеты в Ливане".

Он выступил с речью на мемориальной церемонии у памятника бригаде Кфир в Афуле. Он также дал комментарии о ракетном огне по израильским военным целям в северном Израиле на прошлой неделе.

"Прошедший месяц был насыщен оперативными событиями во всех секторах, и особенно в северном секторе. Благодаря отличным разведывательным возможностям, мы вовремя обнаружили намерения противника выполнить одну задачу – нанести ущерб безопасности Израиля, его суверенитету и его гражданам. Как только мы выявили опасность, мы незамедлительно приняли меры", – сказал он.


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