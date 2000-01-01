11.09 17:22 MIGnews.com
Палестинцы проникли в Израиль и украли ящик боеприпасов
Группа палестинцев проникла на израильскую территорию из Газы и украла пустой ящик от боеприпасов с пустующего армейского поста, сообщает ЦАХАЛ.
Вскоре после проникновения в Израиль группа бежала обратно в анклав.
На фотографиях, опубликованных в палестинских социальных сетях, виден пустой ящик от боеприпасов, а также несколько проводов, которые, очевидно, также были украдены с поста ЦАХАЛ.
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