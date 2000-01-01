11.09 16:13 MIGnews.com

Арабские заключенные пронесли внутри себя 12 телефонов

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Арабы продолжают проносить сотовые телефоны в тюремные камеры, пряча их внутри себя. Для этого они совершают мелкие преступления, чтобы попасть в тюрьму и передать телефон необходимому человеку для планирования терактов.С начала 2019 года должностными лицами израильской тюремной службы было конфисковано 168 сотовых телефонов. За последние два дня тюремные надзиратели в Оферской тюрьме пресекли две попытки арабов принести сотовые телефоны в тюрьму. В обеих попытках преступники принадлежали к террористическим группировкам и спрятали телефоны в своих телах.По прибытии они сразу вызвали подозрения у охранников. После допроса и осмотра преступники достали 12 сотовых телефонов, находящихся внутри их тел. Инциденты расследуются.Рафи Дженна, который командует Оферской тюрьмой, сообщил: "Продолжаются попытки проносить телефоны и запрещенное оборудование в Оферскую тюрьму. Благодаря бдительности и профессиональной работе тюремщиков, мы пресекаем попытки доставки сотовых телефонов, и мы предотвращаем террористическую деятельность внутри тюрьмы".